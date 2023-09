Taormina – Convegno “L’autonomia del Liberalismo”

La Direzione regionale siciliana del PLI, presidente Prof.ssa Maria Carmela Liggieri segretario Avv. Alessandro Pulvirenti, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del partito, organizza a Taormina il convegno “L’autonomia del Liberalismo” che si terrà il 16 settembre alle ore 17,00, nella sala “Saffo” del palazzo Duchi di Santo Stefano, presenti il Presidente nazionale On. Prof. Francesco Pasquali e il Segretario nazionale Avv. Roberto Sorcinelli. Saluti Avv. Alessandro Pulvirenti (segretario regionale Sicilia), introduce Dott. Carlo Majorana Gravina (consigliere nazionale).

Interventi: Prof. Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (anche in veste di moderatore), On. Cateno De Luca (sindaco Taormina), On. Avv. Annalisa Tardino (eurodeputato Lega), On. Prof. Cinzia Dato, Dott.ssa Isidora Pulvirenti (Gioventù Liberale). Modera. Conclusioni: Prof.ssa Maria Carmela Liggieri.

