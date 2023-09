Diritti umani in azione! Uscito il bando per partecipare alla III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani

L’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (RFK Italia) e il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), organizzano per il giorno 2 ottobre 2023 la III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani.

L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti del triennio di scola secondaria di II grado e che verrà realizzata sulla piattaforma Google Kahoot in contemporanea in tutta Italia, sarà interamente in lingua inglese ed è finalizzata a promuovere le conoscenze in materia di diritti umani, sostenibilità, Costituzione e carte internazionali, ovvero i nuclei fondanti dell’educazione civica, come da Legge 92/2019 e a consolidare alcune delle competenze chiave in materia di cittadinanza, tra cui:

competenza alfabetica funzionale;

competenza multilinguistica;

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

competenza digitale;

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

RFK Italia, ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dir. MIUR 170/2016) fornirà in maniera completamente gratuita alle scuole i materiali su cui effettuare la preparazione, ovvero:

Costituzione Italiana (in lingua italiana)

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Carta di Nizza

Agenda 2030

Unità didattica su Robert Francis Kennedy (in lingua italiana)

Ogni studente che parteciperà alla competizione riceverà un attestato di partecipazione nominale, valido ai fini della valutazione del percorso di educazione civica dell’a.s. 2023/2024.

Di seguito il bando:

Bando III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani

L’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, in collaborazione con l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (RFK Italia) e il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) organizzeranno per il giorno 22 ottobre 2023 la III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, mentre le prove tecniche si terranno giorno 29 settembre 2023.

L’iniziativa farà fede al presente regolamento:

1. La competizione è aperta alle scuole secondarie di II grado di tutta Italia, fino ad un massimo di 40, e si svolgerà sulla piattaforma gratuita Google Hangouts e Kahoot interamente in

lingua inglese. Il punteggio verrà calcolato combinando il maggior numero di risposte esatte date nel minor tempo possibile.

2. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 25 settembre 2023. Le scuole interessate dovranno inviare una lettera di adesione ai seguenti indirizzi email: olimpiadigitalidirittiumani@isipertinilucca.edu.it e eduitalia@rfktalia.org e compilare il modulo di iscrizione

al seguente link: https://www.rfkitalia.org/rfk/olimpiadi-digitali.html

3. Le scuole partecipanti devono disporre di linea ADSL con un requisito minimo di 20 megabyte.

4. Ogni scuola potrà partecipare con una sola squadra composta da un massimo di 6 studenti del triennio.

5. La competizione si svolgerà in tre manches: fase eliminatoria, dedicata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e Agenda 2030; semifinale dedicata al funzionamento del Sistema

delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea e finale dedicata alla figura di Robert Francis Kennedy.

6. RFK Italia metterà a disposizione delle scuole partecipanti materiali e bibliografia sui siti: www.rfkitalia.org

7. Lo staff di RFK Italia preparerà i questionari, che verranno caricati sulla piattaforma. Le scuole partecipanti riceveranno il PIN per accedere al questionario.

8. Le scuole partecipanti dovranno rendersi disponibili, nella settimana precedente la competizione, ad effettuare test tecnici.

9. Ogni squadra riceverà un attestato di partecipazione.

10. Premi per i primi tre classificati:

alla squadra prima classificata verranno offerti 6 pass per il Lucca Comics & Games che si terrà dal 1 al 5 novembre 2023. I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei vincitori (https://www.luccacomicsandgames.com/it/); alla squadra seconda classificata verranno offerti 8 pass per il Carnevale di Viareggio 2024, in una data da concordare con l’organizzazione. I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei vincitori (https://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/corsi-mascherati/); alla squadra terza classificata verranno offerti 8 biglietti numerati per un’opera lirica del Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lucca) in una data da concordare con l’organizzazione. I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei vincitori (https://www.puccinifestival.it/). alla squadra quarta classificata verrà offerto un soggiorno di due giorni (solo pernottamento) presso la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia (ex carcere de Le Murate, Via Ghibellina 12a, 50122 Firenze), in un periodo da concordare. I costi di viaggio e di vitto saranno a carico dei vincitori.

