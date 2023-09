Il nuovo libro del Medicartista Salvatore Nocera Bracco al Giardino di Borgo Molara (bene confiscato alle mafie)

Spazio Cultura LIBRERIA MACAIONE 1943-2023 “ 80 anni di passione per i libri “

Il nuovo libro del Medicartista Salvatore Nocera Bracco al Giardino di Borgo Molara

Mercoledì 6 settembre alle ore 19:00, al Giardino di Borgo Molara, via Molara 160 – Palermo, incontro con Salvatore Nocersa Bracco, autore del libro Il fuco non muore, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni, pubblicata nella collana editoriale “Letture maledette”.

L’iniziativa è inserita nel calendario di PEOPLE FESTIVAL 2023 che si svolge in un nuovo giardino realizzato dall’Associazione People Help the People (Bene confiscato alle mafie) e Spazio Cultura in accordo con l’autore donerà parte del ricavato delle vendite del libro che sarà devoluto per il mantenimento dello stesso.

A dialogare con lo scrittore saranno la professoressa Marizza Rusignuolo, il presidente dell’Associazione Giuseppe Labita e l’editore Nicola Macaione.

Salvatore Nocera Bracco è un Medicartista che coltiva tantissime passioni culturali. Oltre che scrittore di racconti, romanzi e saggi è un autore teatrale, attore, cantautore. Impegnato in tantissime attività di formazione come in questi giorni con il Master di Scrittura “Le Parole della Musica”.

Il fuco non muore prosegue l’esplorazione di Salvatore Nocera Bracco nell’esistenza di personaggi che abitano un quotidiano all’apparenza senza sbocchi e sempre più identificati con le loro relazioni alterate: esplorazione serrata, e senza inibizioni, già iniziata nel

romanzo precedente, Le ragioni del fuco…

Augusto, costretto sulla sedia a rotelle da un tragico incidente, sopravvive al suo passato, perennemente tormentato dai ricordi e dalle sue voci interiori. Adele, la moglie, lo accudisce con pazienza. Ilario, il suo migliore amico, non lo abbandona mai. Finché non si disvelano, inaspettati, terribili segreti.

