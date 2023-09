Treni, Ternullo (FI): “Che tragedia, chi ha sbagliato deve assumersi le proprie responsabilità”

Roma, 31/08/2023: “Profondo cordoglio per la tragica morte di cinque operai, tra cui il giovanissimo Kevin Laganà, originario di Messina e Giuseppe Saverio Lombardo, di Marsala, travolti e uccisi da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Torino-Milano.

Mi unisco al dolore dei familiari delle vittime, a cui va la mia vicinanza e solidarietà. Non si può morire così sul posto di lavoro. Chiedo che vengano fatti tutti i chiarimenti necessari sulle cause e le responsabilità di questo terribile incidente, che ha spezzato le vite di cinque giovani che facevano il loro lavoro. Ribadisco la mia ferma volontà per promuovere e sostenere tutte le iniziative legislative e amministrative volte a garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori, in un momento di grave crisi economica e sociale. Auspico che questo lutto possa servire da monito e da stimolo per una maggiore sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti sul lavoro, che ancora oggi mietono troppe vittime innocenti”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

