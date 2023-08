M5S Sicilia, domenica a Ragusa la riunione regionale. Attivisti, portavoce e coordinatori siciliani a confronto per programmare le nuove iniziative

Fare il punto sull’azione in corso e programmare le nuove iniziative. È l’obiettivo della riunione regionale del M5S Sicilia che si terrà domenica 3 settembre, alle ore 16.00 all’hotel Poggio del Sole di Ragusa a cui parteciperanno deputati, coordinatori, sindaci e consiglieri Cinquestelle ed aperta a tutti gli attivisti del Movimento.

La riunione di Ragusa inaugura una serie di incontri itineranti che periodicamente toccheranno tutti i capoluoghi siciliani per dare a tutti gli attivisti dell’isola la possibilità di incontrare e confrontarsi con i portavoce e i coordinatori del Movimento.

“Tra le altre cose – dice il coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola – a Ragusa si parlerà della nuova struttura territoriale, dei coordinatori provinciali, dei gruppi territoriali. Si discuterà pure della raccolta firme sul salario minimo e dell’iniziativa SOS Sanità siciliana che attraverso il sito sossanitasiciliana.it, che abbiamo approntato di recente, punta a raccogliere le segnalazioni sui disservizi relativi alle liste d’attesa, nei pronto soccorso, in corsia e a tutto quanto riguarda il pianeta sanità siciliano”.

Alla riunione interverrà in collegamento streaming il presidente Giuseppe Conte.

