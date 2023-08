Giochi, Sicilia fortunata: due donne vincono jackpot a Palermo e Messina

Giochi, una 57enne di Palermo vince un jackpot di 20 mila euro

La Sicilia si conferma terra fortunata anche nel mese di agosto. Questa volta a festeggiare è una 57enne di Palermo, riferisce Agipronews, capace di vincere un jackpot di 20.000 euro su Cinco, il gioco di bingo firmato tombola.it che unisce il mondo delle carte francesi con il mondo del bingo. La donna, iscritta a tombola.it ormai da oltre un decennio, ha sfruttato la fortuna grazie al 3 di picche, con il jackpot vinto in sole cinque chiamate.

Tombola.it è una realtà affermata nel panorama del bingo online italiano: è presente in Italia dal 2011 ed è una vera e propria garanzia sia in termini di legalità, sia in termini di gioco responsabile.

Tombola.it dispone di regolare licenza ADM e quindi puoi stare tranquillo quando giochi. Dispone inoltre di strumenti di gioco responsabile gratuiti per tutti i giocatori e la possibilità di fare amicizia virtualmente nelle numerose chat bingo disponibili gratuitamente 24 ore su 24. Se vuoi tentare la fortuna, con il primo deposito hai un bonus del 200% e in questo modo potresti tentare la fortuna gratuitamente con il bonus ottenuto. I premi messi in palio nel mese di agosto hanno un valore totale di 200.000 euro.

Giochi, una 59enne di Messina vince un jackpot di oltre 8 mila euro

Estate calda e produttiva in Sicilia, anche ad agosto. Grazie a Bingo75, il nuovissimo gioco firmato tombola.it dedicato a tutti gli appassionati di bingo online, una 59enne di Messina, ha messo a segno una vincita di oltre 8000 euro con una puntata di soli 1,20 euro, riferisce Agipronews. La donna si è aggiudicata il jackpot grazie al numero 35, che siamo sicuri rimarrà impresso nella mente della giocatrice per molto tempo.

