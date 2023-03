SuperEnalotto, il Jackpot da 73 milioni è la vincita più alta mai realizzata online

ROMA – La vincita da 73 milioni di euro del Jackpot del SuperEnalotto centrato questa sera – grazie alla combinazione 4 15 26 27 72 82 Jolly 89 Superstar 12 – come rileva agipronews è la più alta mai avvenuta in Italia su un sito di gioco ed è la prima volta che il SuperEnalotto viene vinto grazie a una puntata online. Il precedente record spetta a una delle quote da oltre 4 milioni di euro del Jackpot del SuperEnalotto da 371,1 milioni di euro, realizzato lo scorso 16 febbraio con un sistema da 90 schedine.

SuperEnalotto: il Jackpot riparte da 8,1 milioni di euro

ROMA – Grazie al Jackpot di ripartenza, ricorda agipronews, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 8,1 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.