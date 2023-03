Serie B, Palermo-Modena è sfida playoff: in quota i rosanero puntano il successo

ROMA – Sarà la sfida di domenica sera al “Barbera” tra Palermo e Modena ad aprire il programma della 30^ giornata di Serie B. Una sfida chiave per entrambe le squadre, all’inseguimento dell’ottavo posto che significa qualificazione ai playoff, distante due punti per i rosanero e tre per gli emiliani. Prevista una partita equilibrata, con avanti il successo del Palermo, offerto a 2,25 sia su Stanleybet.it che su Newgioco, sale a 3,20 il sesto pareggio consecutivo in campionato per i siciliani, mentre il colpo esterno oscilla tra 3,20 e 3,40 volte la posta.

Per i bookie sarà un match bloccato, con l’Under 2.5, che sarebbe il quarto consecutivo per il Modena, in vantaggio a 1,64, sull’Over 2.5 visto a 2,15. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1, a 6,20, seguito dall’1-0 a 7,05, mentre lo 0-3, come nell’ultimo successo del Modena del 2014, vale 51 volte la posta.