Alcamo – Ordinanza di custodia cautelare per due presunti rapinatori

I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di due giovani di origine marocchina residenti a Mazara del Vallo (di 29 e 19 anni), ritenuti presunti responsabili del reato di rapina impropria aggravata in concorso. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri a seguito di una rapina in danno di un supermercato di Alcamo, avvenuta alla fine del mese di dicembre. Le dichiarazioni testimoniali e la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuare i presunti autori negli odierni indagati, già noti ai militari poiché gravati da precedenti di polizia. Nel dettaglio, i due giovani avrebbero simulato di essere normali clienti del supermercato ma, al momento del pagamento, avrebbero occultato parte della merce e cercato poi di allontanarsi. Tuttavia, un addetto alla sicurezza, notando gli strani movimenti dei due, avrebbe deciso di fermarli, richiedendo al tempo stesso l’intervento dei Carabinieri. Vistisi scoperti, i due stranieri avrebbero aggredito, per assicurarsi la fuga, il vice-direttore nel frattempo sopraggiunto, scappando poi a bordo di un’autovettura e portando con loro la merce sottratta. I giovani sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.