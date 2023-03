VinciCasa: a Siracusa vinti 500mila euro nel concorso del 7 marzo 2023

ROMA – Festa a Siracusa, in Sicilia, grazie al Vincicasa. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 marzo 2023 un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal di viale Scala Greca 285. La combinazione vincente del concorso è stata 1 4 7 22 39. Centrati anche 8 punti “4” da 232,05 euro a testa, i 353 punti “3” vincono 18,59 euro, mentre ai 3.747 punti “2” vanno 2,41 euro.