8 MARZO, TERNULLO (FI): “GRAZIE A REPUBBLICA E A COSTITUZIONE ABBIAMO CONQUISTATO LIBERTA’”

Roma, 08/03/2023: “Se in Italia noi donne abbiamo conquistato spazi e libertà dobbiamo dire grazie alla nostra Repubblica e alla nostra Costituzione. Oggi alla guida dei due principali partiti ci sono donne. E donne sono il Presidente del Consiglio, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, e prima ancora le presidenti di Camera e Senato. Cosa ci aspettiamo da donne sempre più importanti che stimiamo e ammiriamo? Che il loro ruolo concorra a diminuire quelle discriminazioni che ancora oggi vedono una donna sottoposta a un colloquio di lavoro dover rispondere alla domanda se intenda fare famiglia. Ci aspettiamo che venga azzerato il gap retributivo tra un’impiegata e un impiegato. Ma anche che venga consentito a colei che intenda occuparsi a tempo pieno della propria famiglia di poterlo fare senza problemi. Ci aspettiamo cioè che siano “forti e concrete”, come quel manipolo di 21 donne, madri costituenti, che contribuirono a scrivere quella Costituzione che finora ci ha dato tante libertà e si impegnino a dare piena attuazione a quei principi”. Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, nel corso della cerimonia in Senato per la Giornata Internazionale della Donna.