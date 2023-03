Scorporo del progetto Poli – Civico, Giuseppe Zitelli (FdI): “Sia garantito il finanziamento dell’Ospedale Civico di Palermo”

Sulla vicenda dello scorporo del progetto del nuovo Policlinico da quello dell’Ospedale Civico di Palermo si registra l’intervento del deputato regionale Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari all’ARS.

“Apprendiamo dalla stampa – dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia – che l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana si appresterebbe a rimodulare i fondi ex art. 20 per dare corso alla separazione del progetto del Poli-Civico: scelta apprezzabile e in linea con le interlocuzioni da tempo avviate con il Comune di Palermo e l’Università”.

“Tuttavia – puntualizza il parlamentare – nel ricordare che tutti gli atti di programmazione e le loro rimodulazioni devono essere sottoposti al parere obbligatorio della VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, rammentiamo all’assessore Giovanna Volo che, in ogni caso, occorre garantire il finanziamento del Civico di Palermo”.

“La invitiamo inoltre – aggiunge – a dare impulso al commissario dell’Ospedale Cervello per gli interventi finanziati per il nuovo nosocomio”.

“Esistono ulteriori investimenti che possono essere programmati in tutte le province – conclude – soprattutto negli ospedali minori, e, quindi, ci aspettiamo un atto complessivo e non parziale, in considerazione delle ingenti risorse disponibili: siamo pronti a discuterne nella sede parlamentare competente”.