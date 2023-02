Sanremo 2023, Premio della Critica: Grignani favorito su Mara Sattei, Colapesce-Dimartino e Madame puntano il podio

ROMA – Sei volte in gara a Sanremo – la prima nel 1995 con “Destinazione Paradiso”, l’ultima nel 2015 con “Sogni infranti” – e neanche un podio: il ‘poeta maledetto’ Gianluca Grignani torna sul palco della kermesse per la settima volta con il brano “Quando ti manca il fiato” che per gli analisti conquisterà il Premio della Critica, un’ipotesi a 3,50 su Stanleybet.it, davanti a Mara Sattei, a quota 5, e al duo Colapesce Dimartino e Madame a 6. Ai piedi del podio Ariete, a 9, così come i Coma Cose. Doppia cifra per due dei grandi portagonisti annunciati come Marco Mengoni, leader della classifica dopo la prima serata e favorito dai bookmaker per la vittoria finale, a quota 10, e Giorgia che vede il trionfo a 12. Si sale a 18 per Levante, stessa quota di Rosa Chemical, a 20 la vittoria di Elodie, Anna Oxa e Ultimo, a 30 Tananai, Leo Gassman e i Modà, Mr Rain tocca quota 40 mentre si arriva fino a 50 volte la posta per LDA, Paola e Chiara, Gianmaria, Will, Sethu, Colla Zio e gli Articolo 31.