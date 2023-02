Sanremo 2023, la vecchia guardia ‘batte’ le star dei talent: per i bookie a vincere sarà un “over 34”, in quota la sorpresa è Grignani

ROMA – Uomo, over 34 e non proveniente da un talent show: è questo l’identikit del prossimo vincitore del Festival di Sanremo secondo i bookmaker, con Snai che offre gli uomini a 1,55, davanti sia alle donne a 3 volte la scommessa, sia ai gruppi a 7,50. Un vincitore con più di 33 anni e mezzo vale 1,65, mentre scendere sotto quest’età è un’ipotesi più lontana a 2,05. Nonostante la ’corazzata talent’ schieri diversi concorrenti (Marco Mengoni, Elodie, Gianmaria, Leo Gassman ed LDA), Stanleybet.it punta sul successo di un cantante che non ha mai partecipato a quota 1,35, mentre per Olybet.it a trionfare sarà un artista che non ha mai vinto il Festival (a 1,47). Escludendo quindi i favoriti – Marco Mengoni proviene da X-Factor, Ultimo ha solo 27 anni e Giorgia vinse nel 1995 – gli ’indizi’ disseminati dai bookmaker portano a Gianluca Grignani, la cui vittoria è offerta a una quota compresa tra 20 e 25 volte la posta.