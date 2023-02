Armato di pistola tenta la rapina al minimarket

In San Nicola la Strada, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, a seguito della richiesta d’intervento pervenuta sull’utenza d’emergenza “112”, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per “tentata rapina aggravata” di un ventisettenne casertano.

Poco prima l’uomo, armato di pistola e con il volto parzialmente travisato, aveva tentato di farsi consegnare l’incasso della giornata presso un minimarket, dandosi però alla fuga una volta accortosi del sopraggiungere dei militari.

La fuga a piedi per le vie limitrofe è stata breve, visto che è stato subito raggiunto ed arrestato dai carabinieri. Il ventisettenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.