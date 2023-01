Matteo Messina Denaro, il Sisde, la Procura, Vaccarino, e il caso Tumbarello

Alfonso Tumbarello, è il medico di base di Campobello di Mazara, sospettato di aver aiutato Matteo Messina Denaro, prescrivendo i farmaci al latitante a nome di Andrea Bonafede, l’uomo – anche lui assistito dal dott. Tumbarello – che al boss castelvetranese aveva prestato la propria identità.

“Di Tumbarello, si è parlato durante la scorsa puntata di Report, su Raitre. Avrebbe fatto incontrare, nel 2002, Antonio Vaccarino con un altro suo assistito: Salvatore Messina Denaro, il fratello del boss – riporta l’articolo di oggi di Tp24, che ripercorre la storia dell’ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, “che in quegli anni, lavorando per il Sisde guidato dal generale Mario Mori, cercava di entrare in contatto con il latitante e che di lì a poco avvierà il famoso scambio di “pizzini” Svetonio-Alessio. Nomi attribuiti dallo stesso Matteo Messina Denaro: Alessio per lui e Svetonio per Vaccarino. I pizzini che quest’ultimo riceveva ed inviava venivano condivisi col Sisde. Un’indagine che però è stata stoppata dalla Procura di Palermo, poco dopo l’arresto di Bernardo Provenzano. Nel suo covo a Montagna dei cavalli gli trovarono alcuni di questi pizzini in cui Messina Denaro faceva riferimento a Vaccarino, una sorta di autorizzazione per un affare che l’ex sindaco aveva proposto, in realtà un’esca che avrebbe portato all’arresto della primula rossa.

Come dicevamo, però, tutto si ferma”.

Il nome di Tumbarello, veniva già fuori dal 2007, quando Vaccarino, interrogato dai magistrati Pignatone e Scarpinato, fa mettere a verbale che lo aveva utilizzato per un collegamento con Salvatore Messina Denaro – fratello del più noto latitante – precisando che era un massone.

Una vicenda, quella dell’interrogatorio del 2007 di Vaccarino, alla quale “il Riformista – si legge su Tp24 – ha dedicato alla vicenda due prime pagine, riportando le clamorose testimonianze di tre fonti diverse, tra le quali quella di un ex agente del Sisde che ha raccontato come 15 anni fa stessero per catturare Messina Denaro e furono fermati dalla Procura di Palermo”.

Qui il primo articolo, e questo il secondo.

Due articoli che hanno suscitato le ire dell’ex pm Roberto Scarpinato, il quale non ci sta a passare come uno di coloro che stopparono le indagini, e addossa le responsabilità al Sisde:

Mafia: Scarpinato (M5S): “Il Riformista prosegue la campagna diffamatoria nei miei confronti, attraverso articoli basati su gravi falsificazioni. Due loro pezzi di ieri e di oggi, fondati su presunte informazioni fornite da anonimi esponenti dei servizi segreti, sostengono che io e Giuseppe Pignatone nel 2006 avremmo fatto fallire un’operazione che avrebbe portato alla cattura di Matteo Messina Denaro. La nostra responsabilità sarebbe quella di aver reso nota senza validi motivi l’identità di un infiltrato del Sisde, Antonio Vaccarino, che era riuscito a entrare in contatto epistolare con il latitante Messina Denaro. Per conoscere i reali termini della vicenda e comprendere la falsificazione fatta dal Riformista, è sufficiente leggere gli atti ufficiali del tribunale e della procura di Palermo. L’11 aprile del 2006 – prosegue l’ex PG di Palermo – venne arrestato Bernardo Provenzano, nel suo casolare furono sequestrati numerosi ‘pizzini’ scambiati tra il boss ed alcuni tra i maggiori esponenti di Cosa nostra. Poiché l’identità dei destinatari dei messaggi e dei tramiti era nascosta dietro codici numerici e nomi di copertura, iniziammo una lunga e complessa ricerca delle reali identità. Messina Denaro risultò essere l’autore di alcuni messaggi, firmati ‘suo nipote Alessio’ in cui, informando Provenzano, faceva riferimento ad un soggetto, indicato come ‘VAC’ o ‘VC’, che stava gestendo lucrosi affari per conto di Cosa Nostra. La Polizia Giudiziaria scoprì che si trattava di Antonio Vaccarino: pregiudicato per reati di mafia (in realtà all’epoca mai condannato per reati di mafia – ndr), già assessore e sindaco di Castelvetrano, membro della massoneria di Castelvetrano, aderente al Grande Oriente d’Italia. Vaccarino venne ovviamente iscritto nel registro degli indagati, sottoposto a intercettazioni e interrogato. Dalle intercettazioni emersero contatti con utenze del Sisde. Facendo i dovuti accertamenti, scoprimmo che Vaccarino aveva intrapreso su istruzioni dello stesso Sisde una corrispondenza epistolare con Messina Denaro e che questi, dopo la scoperta del covo di Provenzano e il rinvenimento dei messaggi da lui inviati con il nome ‘Alessio’, aveva deciso di interrompere ogni comunicazione con Vaccarino. A quel punto, io e i colleghi Pignatone e Lari chiedemmo per lui l’archiviazione. La ricostruzione fondata su documenti ufficiali dimostra dunque che la responsabilità del disvelamento del ruolo svolto da Vaccarino va attribuita esclusivamente al Sisde, che non informò la Procura di Palermo dell’operazione in corso, persino dopo che era stato scoperto il covo di Provenzano ed era in pieno svolgimento l’indagine per identificare i soggetti menzionati nei pizzini sequestrati. Con quella omissione – conclude Scarpinato – i Servizi lasciarono che, come era inevitabile, Vaccarino finisse sotto indagine giudiziaria ed emergesse l’attenzione della magistratura nei suoi confronti“.

Non si è fatta attendere la replica del giornale di Sansonetti che oggi risponde al senatore dei 5stelle, precisando come letti gli atti, tra questi c’è l’interrogatorio reso dal colonnello De Donno presso il Tribunale di Marsala, all’udienza del 12 maggio 2020 che vide imputato l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, poco prima di morire di Covid, il quale dichiarò che verosimilmente la fuga di notizie potrebbe aver mandato in fumo la cattura del latitante, precisando che Vaccarino era totalmente affidabile: “Al 100%”, aggiungendo che Vaccarino collaborò alle indagini su Provenzano e Matteo Messina Denaro, portando all’individuazione di fiancheggiatori e di altri soggetti interni all’organizzazione mafiosa.

“Sulle incomprensioni, i disguidi e gli errori di comunicazione tra catene di comando diverse – prosegue Il Riformista – è stato scritto molto. I Ros avvisarono per tempo la massima autorità giudiziaria competente, va detto in tutta onestà: la Procura nazionale antimafia allora diretta da Pietro Grasso era non solo al corrente dell’indagine sotto copertura Sisde, ma del tutto consonante e allineata. Lo stesso Grasso, che poi è diventato Presidente del Senato e per un breve periodo Presidente supplente della Repubblica, in seguito alle dimissioni di Giorgio Napolitano e fi no al giuramento di Sergio Mattarella, ingaggiò con Scarpinato una vivace polemica su chi avesse dovuto avvisare chi, e come, e perché”.

Sta di fatto che nome di Vaccarino venne pure pubblicato dalla stampa mettendo anche in pericolo di vita l’ex sindaco e la sua famiglia.

Il Riformista riporta inoltre che la “Procura di Palermo dirigendo le indagini sulla massoneria non approfondì mai la questione del medico Alfonso Tumbarello.

Su questo Gian Joseph Morici, direttore del quotidiano agrigentino La Valle dei Templi, da noi più volte consultato per il suo articolo Matteo Messina Denaro poteva essere catturato già da tempo precisa il suo pensiero: “Della figura di Tumbarello, ho detto che è centrale in questa vicenda per il fatto che Vaccarino, pur conoscendo Salvatore Messina Denaro, si rivolge a lui per un contatto. Questo rende chiara l’idea di come Vaccarino veda nel medico la persona della quale si fida il fratello del latitante”.

Un aspetto, quello che riguarda , il medico Tumbarello, ripreso correttamente da Egidio Morici (a scanso di equivoci non siamo parenti), giornalista di Tp24, il quale mi ha posto domande ben precise:

Al collega abbiamo chiesto perché Vaccarino, che conosceva già Salvatore Messina Denaro dato che era stato un suo alunno, si sia rivolto a Tumbarello per un contatto?

“Una domanda precisa e puntuale questa tua, a cui spettava ad altri trovare la risposta. A differenza di quanto pubblicato oggi (ieri, ndr) da un quotidiano che mi attribuisce l’aver detto che lo fa perché ritiene il medico un soggetto di importante spessore mafioso, al quale sottopone tutti i messaggi perché vengano inviati all’allora latitante Matteo Messina Denaro (affermazioni che non mi appartengono e per le quali ho già chiesto la rettifica) l’unica spiegazione che posso dare al fatto, è quella che il Vaccarino vede nel Tumbarello un soggetto nel quale Salvatore Messina Denaro ripone stima e fiducia. Tumbarello, infatti, non si limita a mettere in contatto i due – non ce ne sarebbe stato bisogno visto che si conoscevano già – ma si presta a farli incontrare presso il suo studio. E’ probabile che sia stato anche presente all’incontro, essendone proprio il “garante” che – così come afferma Vaccarino nel corso dell’interrogatorio del 2007 – lui “utilizza” allo scopo di raggiungere il latitante”.

In quell’interrogatorio, Vaccarino affronta anche il tema mafia-massoneria?

“Certamente. E fa mettere a verbale fatti e nomi, raccontando anche di quando all’Ucciardone, mentre lui stesso era detenuto, personaggi come Mariano Agate, anche lui massone, e Nino Madonia, dimostravano di sapere dell’appartenenza di Vaccarino alla Massoneria, anticipandogli una possibile promozione gerarchica. Non capisco come mai la magistratura che indagava sui possibili contatti tra mafia e massoneria, abbia sottovalutato il ruolo di Tumbarello, che Vaccarino indicava già allora come massone. Va ricordato, inoltre, come l’allora procuratore di Trapani, Marcello Viola, e il sostituto alla Dda di Palermo, Teresa principato, abbiano indagato proprio su questi aspetti, prima di venire “stoppati”. Evidentemente si trattava di argomenti troppo scottanti”.

Interessante l’analisi che il giornalista di Tp24 aveva fatto rispetto l’arresto di Vaccarino nel 2019.

Una storia che era sembrata subito l’effetto di una guerra tra procure.

Sulle vicende che riguardavano le indagini condotte dall’allora procuratore di Trapani, Marcello Viola, e il sostituto alla Dda di Palermo, Teresa principato, abbiamo scritto più volte, ma alla luce anche dei nuovi fatti accaduti è il caso di tornare a breve sulla figura di un collaboratore di giustizia ritenuto non attendibile, proprio nel momento in cui iniziava a parlare di Massoneria e mafia, in vicende che riguardavano l’allora latitante Matteo Messina Denaro.

Viola, proprio sulla Massoneria del trapanese, nel 2016 aveva depositato una lista con 460 massoni, tra banchieri, politici, imprenditori e appartenenti alle forze dell’ordine.

Tra i tanti, anche il nome di Tumbarello (ne avevamo scritto qui).

Gian J. Morici