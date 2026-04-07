Dipinto di Antonello all’asta, Antonio De Luca (M5S): “La Regione intervenga per riportarlo a Messina”





Messina, 7 aprile – L’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene sulla notizia della prossima messa all’asta a Parigi del dipinto “Volto di un giovane”, annunciando di aver formalmente scritto al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato.



“Ho chiesto alla Regione Siciliana di attivarsi con urgenza per valutare l’acquisizione dell’opera e riportarla a Messina. Parliamo di un dipinto che rappresenta un tassello importante dell’identità artistica della nostra città”.



“Messina – prosegue il pentastellato – non può restare a guardare mentre un’altra opera di Antonello prende la strada dell’estero. Dopo il caso dell’‘Ecce Homo’, oggi abbiamo un’occasione concreta per restituire alla città un pezzo della propria storia e del proprio patrimonio culturale”.



Il parlamentare messinese sottolinea come l’eventuale acquisizione dell’opera rappresenterebbe un investimento strategico per il territorio: “Riportare a Messina un’opera di Antonello significherebbe rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale nazionale e internazionale, valorizzando il Museo Regionale Accascina e creando nuove opportunità di crescita turistica ed economica”.



“Proprio per questo ho scritto al presidente Schifani e all’assessore Scarpinato – conclude De Luca – affinché vengano valutate tutte le possibilità, anche attraverso sinergie istituzionali, per evitare che questo dipinto venga disperso. È il momento di dimostrare attenzione concreta verso il patrimonio culturale siciliano e, in particolare, verso Messina, città che ha dato i natali ad Antonello e che merita di custodirne le opere”.–

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