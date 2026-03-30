888casino, un 43enne di Pollina (PA) vince oltre 143mila euro con The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King

ROMA – Vincita di oltre 143mila euro su 888casino grazie a The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, centrata venerdì 27 marzo poco dopo le 08:00 da un 43enne siciliano di Pollina, in provincia di Palermo.

Come riporta Agipronews, l’imprenditore, tifoso della Roma, è ormai registrato da un anno sulla piattaforma e conosceva bene The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, uno dei suoi preferiti insieme a Book of Ra, e che gli ha regalato, con solo 4 euro giocati, il ricco montepremi.

Per lui nessun rito scaramantico durante il gioco, visto come un passatempo, per un momento che ha regalato un’improvvisa felicità e vissuto a fianco alla persona per lui più importante, sua moglie.

E il fortunato vincitore ha subito le idee chiare su come usare la cifra della vincita: l’acquisto di una casa.