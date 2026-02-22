Il nuovo saggio di Salvatore Buongiorno 

A Spazio Cultura le lotte contadine nella Sicilia dei feudi.

Venerdì 27 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro di Salvatore Buongiorno Lotte contadine nella Sicilia dei feudi. Il coraggio di Ninetta Gigante, un saggio, novità editoriale di QUICK Edizioni.

All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con l’On. Giovanni Panepinto, l’On. Antonello Cracolici e il Dott. Elio Sanfilippo.

La storia di Ninetta Gigante è storia di ieri, ma il suo coraggio, la forza d’animo, la fede politica, la speranza in un avvenire più giusto sono stati così forti da porre a noi, che viviamo oggi i tempi della transumanza ideologica, pesanti riflessioni. Una storia che ne incrocia altre nella Sicilia del latifondo, in un’epopea di lotte, di sconfitte e di vittorie, di passioni, di coraggio e di morti ammazzati per mano mafiosa. Bernardino Verro, Nicola Alongi, Giuseppe Garibaldi Bosco, Lorenzo Panepinto, Sebastiano Bonfiglio, Nino Scuderi, uomini forti, generosi, leali che si battevano per dare un destino ai tanti, che, come loro, speravano in un diverso avvenire. E non avevano paura né della mafia, né dei gendarmi, né dei padroni. Voci di ribellioni, suoni di giustizia, aneliti di libertà che ritornano a muoversi nel deserto della modernità e ci parlano d’intere vite spese a inseguire i propri sogni per la causa dei lavoratori. Tante e diverse, come le storie che le raccontano e che ci portano dritti alla memoria collettiva di tutto un popolo.