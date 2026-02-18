ROMA, 18 febbraio – Venerdì 20 febbraio al teatro Al Massimo di Palermo, alle ore 19, andrà in scena “La vera posta in gioco”, un appuntamento teatrale e civile in cui il senatore M5S Roberto Scarpinato spiegherà cosa c’è davvero dietro la riforma della magistratura oggetto del referendum del 22 e 23 marzo. Non una semplice serata, ma un’occasione di approfondimento pubblico su una riforma che inciderà sull’assetto della magistratura e sugli equilibri del nostro sistema democratico. Roberto Scarpinato, per 40 anni magistrato in prima linea contro mafia e intrecci di potere, porterà in scena uno spettacolo che analizza contenuti e conseguenze della riforma voluta a tutti i costi dal governo Meloni. Scarpinato guiderà il pubblico tra le radici, le responsabilità e gli interessi che hanno portato a questa contro-riforma, spiegando quale sia il progetto più ampio e quali conseguenze concrete potrebbe avere per la vita di tutti i cittadini. Una riflessione chiara e accessibile su ciò che rischia di cambiare nel nostro sistema democratico.

L’ingresso è gratuito, si può prenotare il posto al seguente link: