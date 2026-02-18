“L’ennesimo sfogo del professor Micari, più che una critica politica, sembra la pessima prova d’esame di uno studente che non si è preparato a dovere. Da docente universitario, e soprattutto dopo essersi candidato a Presidente della Regione, Micari dovrebbe conoscere la differenza tra un disegno di legge di iniziativa governativa e uno di iniziativa parlamentare. Fare finta di ignorare i meccanismi legislativi per alimentare polemiche sterili è un gesto di scarsa serietà istituzionale e, soprattutto, di mancanza di rispetto verso i lavori dell’Ars, che resta la massima assemblea rappresentativa della nostra comunità.”

Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia, replicando alle accuse del componente della direzione regionale di Italia Viva.

“Quanto alla richiesta di tornare al voto – prosegue Caruso – siamo più che sereni. Quando i cittadini siciliani saranno chiamati alle urne, siamo certi che confermeranno la fiducia al governo e al Presidente Schifani. I numeri, quelli veri, parlano chiaro: i dati macroeconomici e le recenti certificazioni delle agenzie di rating internazionali attestano la solidità e il buon operato di questa amministrazione. A non vedere questi risultati, o ad ignorarli, è solo un’opposizione accecata dal proprio incrollabile approccio ideologico, inconcludente e sordo alle esigenze dei siciliani.”