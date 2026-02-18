MALTEMPO: M5S, INVECE DI DECRETINI TAMPONE GOVERNO NE FACCIA UNO SERIO CONTRO DISSESTO

Roma, 18 feb. – “Con oltre 2 miliardi di danni stimati dal ciclone Harry, il miliardo di euro che il governo ha deciso di stanziare col decreto maltempo sono risorse che definirle striminzite è poco. Stiamo parlando di territori letteralmente devastati, con strade, ferrovie e infrastrutture divelte, danni capillari che si estendono su un’ampissima quantità di comuni. Con la stagione estiva alle porte, bisognava prevedere da subito risorse più ingenti per ripristinare reti e infrastrutture e la messa in sicurezza, perché allo stato attuale si rischia di affossare anche la stagione turistica. Ricordo che veniamo da 4 manovre di tagli alla gestione del rischio idrogeologico. Invece di sfornare l’ennesimo decretino tampone, quando pensano di lavorare a un decreto serio sulla messa in sicurezza del territorio? Preferiscono tenere in naftalina 15 miliardi di euro per il famigerato Ponte sullo Stretto, quando c’è un territorio da mettere in sicurezza. Li prendessero da lì i miliardi che servono. Ci aspettiamo risposte serie e dignitose nei confronti dei cittadini, no ennesime pezze e cerotti”.

Così in una nota i parlamentari siciliani del M5S Daniela Morfino, capogruppo M5S in commissione Ambiente, e Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.