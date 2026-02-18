Dl Bollette, Ternullo (FI): “Sostegno concreto a famiglie vulnerabili”

“Il decreto Bollette varato oggi dal Consiglio dei Ministri conferma, ancora una volta, la volontà del Governo di sostenere famiglie e tessuto produttivo. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Pichetto, contiene misure importanti per la riduzione dei costi energetici. Il decreto interviene a supporto delle famiglie vulnerabili, attraverso uno sconto in bolletta pari a 115 euro all’anno, che si somma al bonus sociale. Un aiuto concreto per 2,7 milioni di nuclei familiari. Previsto anche un contributo per famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro. Il provvedimento, inoltre, sarà di supporto alla competitività della nostra economia grazie a misure a sostegno delle Pmi, per lo sviluppo dei data center e per energia a prezzi ribassati alle imprese”. Lo dichiara la senatrice e responsabile del Dipartimento Famiglia di Forza Italia, Daniela Ternullo.

