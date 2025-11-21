Palermo, 21/11/2025. “Stop al cuffarismo e a Schifani, portiamo in piazza la mozione di sfiducia al presidente della Regione che stiamo facendo in Parlamento e cambiamo una volta e per tutte la Sicilia. I siciliani dicano basta a questa politica che pensa solo ai propri interessi mentre la Sicilia muore travolta dagli scandali e dall’inefficienza del governo”.

A lanciare l’appello ai siciliani a scendere in piazza assieme alle forze alternative al centrodestra, anche quelle non rappresentate all’Ars, è il coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola.

“La Sicilia – dice Di Paola – merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie trame di potere e di un sistema marcio fatto di corruzione, clientelismo e impunità. Alla Sicilia dei Cuffaro e del cuffarismo noi preferiamo la Sicilia di Falcone e Borsellino. Facciamoci sentire. Facciamolo insieme. Perché la Sicilia cambia solo se ci mettiamo la faccia”.

L’appuntamento è per domenica 23 novembre alle 11:30 alla Cala, a Palermo, davanti al murale di Falcone e Borsellino.

condividi su: