10eLotto: in Sicilia tripletta da 67mila euro

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, l’ultimo concorso di giovedì 12 giugno ha portato nella regione una tripletta da 67mila euro: centrati 50mila euro a Messina, grazie a un “9” Oro con una giocata da 2 euro in un punto vendita di Via Comunale. A questi si aggiungono 10mila euro a Catania, presso un esercizio di Via Caduti del Lavoro, e 7mila euro a Floridia, in provincia di Siracusa, in un punto vendita di Via Silvio Pellico. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi di euro da inizio 2025.

