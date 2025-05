Passaggio proprietà “La Sicilia”, Falcone (FI-PPE): «Auguri a nuovi editori e giornalisti per un futuro del giornale all’insegna di stabilità e competitività»

Bruxelles, 27 maggio – «Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri per il nuovo corso intrapreso dal quotidiano “La Sicilia”, da sempre voce autorevole del nostro territorio e protagonista del panorama dell’informazione siciliana e nazionale». Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, commentando l’avvenuto passaggio di proprietà per il quotidiano “La Sicilia” di Catania, acquisito da Palella Holdings.

«In questa fase di cambiamento – prosegue Falcone – è doveroso esprimere un sentito riconoscimento alla famiglia Ciancio Sanfilippo che, per decenni, ha guidato il giornale con dedizione, garantendo uno spazio di libertà e scrivendo una straordinaria pagina di storia per il giornalismo italiano. Al nuovo editore Salvatore Palella passa adesso l’autorevole testimone, assieme alla sfida di garantire stabilità e competitività a un prodotto editoriale che rimane insostituibile per migliaia di lettori, in Sicilia e fuori dall’Isola. Ai giornalisti e a tutto il personale della redazione, un patrimonio di riconosciute capacità e competenze di assoluto livello, va il mio augurio di buon lavoro, confidando che La Sicilia possa continuare per tanti altri decenni, con equilibrio e passione, a dare voce al pluralismo delle idee e all’identità della nostra terra», conclude l’eurodeputato.

