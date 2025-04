Il Lotto sorride alla Sicilia. Nell’estrazione di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro a Siracusa in via Adda grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 378 milioni di euro dall’inizio del 2025.

