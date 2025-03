“Aula speciale sulla sanità solo a fine Aprile? È vergognoso, Schifani si nasconde, vuole solo prendere tempo per procrastinare il più possibile, non si sa con quali vantaggi, le risposte sullo sfascio di cui è responsabile il suo governo”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Le motivazioni addotte in aula dall’assessore Aricò – dice Antonio De Luca – sono assurde, pretestuose e soprattutto inaccettabili. Le relazioni ministeriali che il presidente attenderebbe non sono certo la Cassazione e in ogni caso l’incontro che chiediamo da tempo non è solo sullo scandalo trapanese, ma sui tantissimi disastri di cui la sanità siciliana targata centrodestra è responsabile. Non a caso l’ultima classifica ministeriale sui Lea ci relega agli ultimissimi posti in Italia e la Corte dei Conti ci bastona. La sanità, nonostante l’impegno di medici, infermieri e operatori sanitari, è in macerie. Schifani deve rendere politicamente conto di questo disastro. E lo deve fare ora non quando e se gli farà comodo”.

