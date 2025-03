Vice capo FI a Bruxelles: «Nostra la battaglia per arginare politiche troppo rigoriste»

Bruxelles, 6 mar – «Accogliamo con soddisfazione la decisione della Banca Centrale Europea di procedere con un nuovo taglio dei tassi di interesse. È un segnale tempestivo e utile per l’economia dell’Eurozona e un sostegno concreto per imprese e famiglie, facilitando l’accesso al credito e rilanciando gli investimenti». Lo dichiara in una nota Marco Falcone, eurodeputato del Gruppo PPE e vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

«Da tempo – prosegue Falcone – chiediamo un cambio di passo nelle politiche monetarie europee, con le battaglie in Commissione ECON per arginare scelte troppo rigoriste, affinché l’Europa torni a essere motore di crescita e competitività a livello globale. Il taglio dei tassi deciso dalla BCE va nella direzione giusta, ma è fondamentale che sia accompagnato da un quadro di riforme e investimenti strategici, per rafforzare il tessuto produttivo, tagliare la burocrazia e garantire stabilità ai mercati», conclude il vice capo delegazione FI.