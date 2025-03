[Messina] VIOLENZA A MANIFESTAZIONE NO PONTE. DE LEO “Inaccettabile violenza contro la città. Solidarietà alle forze di polizia”

“Nessuna manifestazione, nessun dissenso può essere espresso con forme di protesta violenta. Fino ad ora il movimento no-ponte, per quanto discutibili siano le sue argomentazioni, si è sempre contraddistinto per l’azione pacifica e il dialogo ma quanto avvenuto oggi è gravissimo e non può che essere condannato nel modo più fermo.

Un piccolo gruppo di violenti, che probabilmente nulla hanno a che fare con la nostra città, ne ha imbrattato i muri e monumenti – per altro alcuni appena restaurati – ed ha attaccato gli agenti presenti in piazza per garantire la sicurezza di tutti.

Non posso che esprimere la mia più assoluta vicinanza e solidarietà alle forze di polizia ed in particolare all’agente rimasto ferito, nella speranza che gli autori di questi comportamenti illegali vengano presto individuati e rispondano dei propri comportamenti.”

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo.