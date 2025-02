Cas, Antonio De Luca (M5S): “Sulla sicurezza delle autostrade vogliamo certezze. Pretendiamo un dibattito d’aula”

Sulla vicenda Cas, il capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, Antonio De Luca, non lascia, anzi raddoppia. Oltre alle già depositate interrogazione e richiesta di audizione del Cda del Consorzio autostradale, chiede ora con forza una seduta ad hoc a sala d’Ercole, “sperando che questa volta il centrodestra e il governo non si voltino dall’altro lato, come fatto ripetutamente per il caso See Sicily, mai approdato in Aula nonostante le reiterate richieste del M5S”. “La denuncia del direttore generale del Cas sull’inadeguatezza dell’autostrada A20 – dice Antonio De Luca – poi corretta, modificata, ritrattata, non si è capito bene, ha messo in allarme i messinesi e i siciliani in genere, che vogliono sapere se sulla loro testa pende una spada di Damocle o se possono viaggiare sicuri. Vogliamo capire se l’atteggiamento punitivo sia scattato perché il direttore Fazio ha detto la verità o per aver detto una bugia. Il tema va sviscerato pubblicamente davanti ai siciliani che hanno il diritto di sapere se possono viaggiare tranquilli. Le generiche rassicurazioni di Aricò arrivate l’altro ieri in aula non bastano affatto”

