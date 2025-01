(M5S Ars). “Settore turistico ricettivo troppo importante per danneggiarlo con l’approvazione legge frettolosa. Per questo abbiamo chiesto il rinvio a domani delle norme delicate”

“Il settore turistico-ricettivo è troppo importante per rischiare di danneggiarlo con l’approvazione frettolosa di norme che, se fatte male, potrebbero pesare come macigni sul futuro dei tantissimi operatori che lavorano nel settore. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto il rinvio a domani degli articoli più complessi e dell’ok finale. Andava, e va messo, ordine al far-west che regna in questo settore, ma va fatto bene. Il turismo deve essere sempre più un pilastro per l’economia dell’isola, non possiamo sprecare quest’occasione”.

Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca e Roberta Schillaci, componente M5S della V commissione.

“In Sicilia – aggiunge Schillaci – il turismo ha contato oltre 8 milioni di presenze nel primo semestre 2024, con una crescita dell’11,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 e per quest’anno le previsioni sono in forte crescita”.