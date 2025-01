In partenza, dal 1° febbraio, anche nella Sede di Termini Imerese (PA), i corsi base di formazione per i nuovi volontari 2025 della Lega del Filo d’Oro: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

C’è tempo fino al 28 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ai corsi, che sono completamente gratuiti e permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell’orientamento e nella mobilità.

Il corso base dedicato ai nuovi volontari del Centro Sanitario di Riabilitazione di Termini Imerese (PA), si articolerà in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti della Fondazione e, attraverso attività pratiche con gli utenti della “Lega”, i partecipanti verranno affiancati da volontari già esperti e operatori della Fondazione.Gli appuntamenti online si terranno sabato 1 e 8 febbraio, dalle 9 alle 12,e mercoledì 5 e 12 febbraio, dalle 18 alle 20. Gli appuntamenti in presenza, invece, si terranno sabato 15 febbraio, dalle 9 alle 16.30, e 22 febbraio, dalle 9 alle 13. Il corso in presenza si svolgerà presso la sede di Via Salvatore Cimino snc – Termini Imerese (PA). Le attività di volontariato potranno essere svolte anche in altre zone della Regione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio 2025 e si potrà aderire chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 allo 091.8142945, oppure scrivendo un’e-mail di richiesta all’indirizzo volontariato.terminiimerese@legadelfilodoro.it. Per maggiori informazioni www.legadelfilodoro.it