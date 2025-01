Antonio De Luca (M5S Ars) a Schifani: “Recriminazioni dell’Anci condivisibili. Ai Comuni aiuti insufficienti. E i fondi per loro sarebbero stati ancora minori senza il nostro intervento”

“Schifani non se la prenda giusto con Anci se i fondi stanziati in finanziaria sono insufficienti. Le recriminazioni dell’Associazione dei Comuni sono condivisibili. Per i Comuni, in questa manovra doveva esserci maggiore attenzione. Noi abbiamo cercato di metterci una toppa, si deve alla nostra azione, infatti, lo stanziamento di dieci milioni di euro per i Comuni in dissesto e per salvare quelli che rischiano di entrarci. Il governo aveva stanziato solo 1,2 milioni di euro, che noi abbiamo fatto aumentare a dieci milioni. Che sono sempre insufficienti, se si pensa che i Comuni sono la spina dorsale della Regione e che se vanno in bancarotta sono dolori per tutti. Ci sembrano pertanto ingenerose le critiche di Schifani all’Anci, che ha legittimamente espresso le proprie critiche come si conviene in democrazia. Anziché risentirsi, Schifani dovrebbe incontrare Anci per comprendere le ragioni del grido d’allarme, in vista della prossima manovra di variazioni di bilancio”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca che invita le parti a incontrarsi per discutere del futuro dei Comuni siciliani.

condividi su: