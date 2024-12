CARO VOLI, SICILIA: SCONTI PER I SICILIANI CHE TORNANO NELL’ISOLA

RAOUL RUSSO (FdI): “UN ATTO DI GOVERNO CHE GUARDA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI”

Palermo, 6 dicembre 2024 – “Lo sconto sui voli per la Sicilia per tutti i siciliani, anche nativi non residenti, che desiderano tornare nell’Isola durante il periodo natalizio, è un’ulteriore vittoria del governo della Regione. Un’iniziativa che permetterà un importante ristoro ai siciliani che si metteranno in viaggio, con sconti fino al 50 per cento, e quanto ciò grazie a impegno e lungimiranza politica che coinvolgono in prima persona l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Portare gli sconti sui voli dal 25 al 50 per cento, è un risultato davvero importante per i siciliani e per la Sicilia, ma senza trionfalismo di copertina, il dato politico è incontrovertibile: quando si hanno presupposti politici forti e coesione interna, i risultati si colgono. Con lo ‘Stop caro voli Natale 2024’ il diritto alla mobilità dei siciliani è stato garantito e come cittadino e uomo delle istituzioni vado al di là del semplice plauso d’ufficio, rimarcando invece l’aspetto politico-sociale di un atto di governo che guarda alle reali esigenze dei cittadini ”.

Lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale del partito a Palermo