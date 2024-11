PALERMO, IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, ANDREA ABODI OGGI A BORGO NUOVO

RAOUL RUSSO (FdI): “RINGRAZIO IL MINISTRO PER LA SUA PRESENZA E PER GLI IMPEGNI ASSUNTI VERSO LA COMUNITÀ GUIDATA DA PADRE GARAU”

Palermo, 29 novembre 2024 – “L’incontro odierno sul tema delle periferie presso la parrocchia San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, al quale ha partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato indubbiamente proficuo e propositivo, tenuto conto come le periferie urbane in un pensiero moderno rivestano un ruolo centrale in ogni processo di crescita cittadino: non può esservi centro senza le periferie e viceversa. Ringrazio il ministro oltre che per la sua presenza e la promessa di tornare periodicamente a Palermo, per l’impegno assunto verso la comunità di Borgo Nuovo guidata da padre Antonio Garau in tema di aiuti concreti per la realizzazione di impianti sportivi, prestando una particolare attenzione al territorio e ai suoi giovani”.

Lo dichiara il senatore Raoul Russo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.