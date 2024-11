Violenza contro le donne. Domani  con l’UGL il workshop “Impariamo ad Amarle”.

In prossimità della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che sarà celebrata in tutto il mondo il 25 novembre il sindacato UGL terrà a Palermo domani con inizio alle ore 17,00 presso la Sala Guido Virzì in corso Finocchiaro Aprile 40, il primo workshop tematico di una lunga serie trattante svariati temi di grande attualità, il tema del meeting sarà “Impariamo ad Amarle”.

I relatori sarannno:

Dott.ssa Iva Marino – Criminologa

Dott.ssa Maria Grazia Di Giorgi – Consigliera Reg.le di Parità

Avv.to Carmen Reina – Consigliere Cpo dell’ordine degli avvocati di Palermo

Avv.to Antonella Di Maio (UGL)

Modera Filippo Virzì – Giornalista

L‘evento sarà trasmesso in diretta live dalla pagina Facebook ufficiale di Tele One.