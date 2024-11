[Sicilia] AUTONOMIA. Caruso (FI): “Da Faraone toni offensivi, Schifani e Forza Italia sempre per un’Autonomia rispettosa dei servizi essenziali”

“Le affermazioni dell’onorevole Davide Faraone si qualificano da sole per i toni inappropriati che utilizza”, dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia. “Desidero ricordare che il Presidente Schifani e Forza Italia hanno sempre sostenuto la necessità che l’approvazione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) sia preliminare e indispensabile per procedere in qualsiasi direzione nell’attuazione dell’autonomia, come confermato oggi dalla Corte Costituzionale”.

“Il Presidente Renato Schifani continuerà, come ha sempre fatto, a difendere le prerogative della Sicilia, anche per porre rimedio ai numerosi danni che, soprattutto in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regione, sono stati causati dai governi di centrosinistra”, conclude Caruso.