[Sicilia] Assestamento bilancio. Pellegrino (Forza Italia): “Impegno per rafforzare enti locali e garantire servizi essenziali ai cittadini”

“La manovra di assestamento del bilancio regionale conferma l’attenzione verso gli enti locali, fondamentali per il benessere delle comunità. Accogliamo con favore gli 8 milioni di euro destinati ai servizi per le persone con disabilità, inclusi gli Asacom, e gli 11 milioni stanziati per i Comuni in dissesto o con piani di riequilibrio, per garantire servizi essenziali a tutti i cittadini”, dichiara l’Onorevole Stefano Pellegrino, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS.

“Rafforzare gli enti locali significa consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, assicurando che nessuno venga lasciato indietro, soprattutto nei contesti più fragili. Questi interventi sono un segnale forte di vicinanza alle comunità siciliane”, prosegue Pellegrino.

“L’impegno del governo regionale nella collaborazione con gli enti territoriali è fondamentale per lo sviluppo della Sicilia. Continueremo a lavorare per rafforzare questa sinergia, mettendo al centro il diritto dei siciliani a servizi di qualità e pari opportunità”, conclude Pellegrino.