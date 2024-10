Bonus lavastoviglie, Caruso: “Faraone sbaglia bersaglio, ormai Oscar del ridicolo”

“L’onorevole Faraone nella sua spasmodica ricerca di visibilità, ancora una volta, sbaglia bersaglio delle sue invettive. L’assessorato regionale all’Energia sta solamente, come peraltro suo dovere, dando attuazione alla norma votata dall’Ars nella manovra finanziaria in estate. Sarebbe bastata una semplice ricerca sul web per appurare il nome della deputata dell’opposizione che ha proposto il bonus lavastoviglie e, soprattutto, ha rivendicato pubblicamente di esserne la promotrice. Ormai Faraone ha superato la soglia del ridicolo, qualcuno si occupi della sua lucidità”.

Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, commentando le dichiarazioni del capogruppo alla Camera di Italia Viva.