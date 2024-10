RIVIVE LA BEAT GENERATION  CON LA MUSICA ELETTRONICA DI SANDRO SCIARRATTA

Testo e foto di Diego Romeo

PIETÀ PER LA NAZIONE

I CUI UOMINI SONO PECORE

E I CUI PASTORI SONO GUIDE CATTIVE

PIETÀ PER LA NAZIONE I CUI LEADER SONO BUGIARDI

I CUI SAGGI SONO MESSI A TACERE

E I CUI FANATICI INFESTANO LE ONDE RADIO

PIETÀ PER LA NAZIONE CHE NON ALZA LA PROPRIA VOCE

TRANNE CHE PER LODARE I CONQUISTATORI

E ACCLAMARE I VIOLENTI COME EROI

E CHE ASPIRA A GOVERNARE IL MONDO

CON LA FORZA E LA TORTURA

PIETÀ PER LA NAZIONE IL CUI FIATO È DENARO

E CHE DORME IL SONNO DI QUELLI

CON LA PANCIA TROPPO PIENA

PIETÀ PER LA NAZIONE OH PIETÀ PER GLI UOMINI

CHE PERMETTONO CHE I PROPRI DIRITTI

VENGANO EROSI

E LE PROPRIE LIBERTÀ SPAZZATE VIA

PATRIA MIA, LACRIME DI TE

DOLCE TERRA DI LIBERTÀ !

L’eco e il ricordo di queste parole è risuonato nel salone delle Fabbriche Chiaramontane (Agrigento). Galeotta fu la performance musical-elettronica di Sandro Sciarratta che ci ha portato i versi della Beat Generation attraverso le voci di Maria Teresa Coraci e Enrico Stassi.. “Juke box all’idrogeno”- scrive Beniamino Biondi nella sua presentazione- è la gioia, la protesta della della poesia, è la libertà del canto e l’estasi della musica.. Omaggio ai grandi poeti della Beat generation, al culto della strada e degli orizzonti della mente. Sciarratta inventa il tappeto sonoro ideale per cogliere le vibrazioni dei versi, affidate alle voci di Coraci e Stassi.” Offriamo ai nostri lettori un tangibile riscontro audio-video dell’evento che si è svolto ieri sera.​