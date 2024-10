Ida Carmina M5S :“Vicina al Sindaco di Delia Bancheri. Si aggrava la scia di violenza, è il momento che il Governo stanzi maggiori risorse ai Comuni per l’incolumità dei primi cittadini a oggi troppo sovraesposti e poco tutelati dai malintenzionati”

Ida Carmina deputata del M5S interviene dopo l’ennesima aggressione nei confronti di un primo cittadino siciliano.

“Da già Sindaco e da parlamentare sono vicina a Gianfilippo Bancheri, Sindaco di Delia che ha rischiato la vita nello svolgimento delle sue funzioni, aggredito da un precario che puntandogli un coltello alla gola avrebbe potuto ucciderlo. Fortunatamente ed anche grazie alla prontezza del Sindaco la vicenda non ha avuto conseguenze nefaste. Ma non è un caso isolato e per questo solleciterò il Governo Meloni, che fa della sicurezza un cavallo di battaglia, perché siano assicurate risorse economiche nei comuni per la sicurezza per tutelare la vita dei primi cittadini. Lo posso dire senza prova di smentita perché anche io da Sindaco di Porto Empedocle ho subìto intimidazioni, aggressioni verbali e minacce manifeste e larvate. L’ attenzione non è mai abbastanza perché può accadere che alla chetichella dei disperati possono scaricare la loro rabbia e frustrazione con chi è facilmente reperibile sul territorio ed il Sindaco è il primo front-office in qualsiasi comune italiano. Non si possono abbandonare i Sindaci, con questo aggravato livello di insicurezza, vanno potenziati tutti i sistemi di protezione personale e previsti dei fondi dedicati per i Comuni e la tutela dei primi cittadini. Occorre che il Governo nazionale intervenga con maggiore fermezza. Rinnovo la mia solidarietà al Sindaco Bancheri certa che non indietreggerà di un millimetro, conclude Ida Carmina.”