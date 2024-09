“Italia amica della Moldova. Questa mattina insieme al Presidente Tremonti abbiamo incontrato il Ministro del Lavoro Moldavo Alexei Buzu per rinnovare impegno a continuare la collaborazione per la definitiva disposizione dell’accordo di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi contributivi” – così dichiarano in una nota congiunta l’On. Salvatore Caiata, Presidente della Central European Initiative e l’On. Beatriz Colombo, Pesidente UIP Italia- Moldova.

“Un impegno che non può prescindere dal riconoscimento dell’importante significato che ricopre la comunità moldava in italia, una forza lavoro fondamentale posta a sostegno del nostro Paese. Un impegno che troverà conferma a seguito dei prossimi incontri teso a stabilizzare i rapporti lavorativi ma soprattutto le nostre relazioni di amicizia con questo importante Paese”- concludono infine i deputati di Fratelli d’Italia.