[Sicilia] Legge crack. Gennuso (FI) “Norma importante che conferma sensibilità del Governo. Aiuti concreti alle famiglie”

“La diffusione del crack come di altre droghe ha assunto ormai in Sicilia, soprattutto fra i più giovani, una dimensione di vera e propria emergenza sociale. Una emergenza che la politica ha il dovere di affrontare dando risposte concrete e tangibili. Per questo ringrazio il Presidente Schifani per la grande sensibilità dimostrata nel proporre col Governo un disegno di legge con un congruo stanziamento finanziario, ben 11 milioni, che serviranno a dare servizi ed aiuto concreti alle famiglie vittime di questa piaga dolorosa.”

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito alla norma sul contrasto alla diffusione del crack votato dall’Assemblea Regionale Siciliana