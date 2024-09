La cultura della bellezza italiana a New York con Marino Bartoletti e Biagio Maimone

A New York, il 15 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nella Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, la presentazione dei libri “La partita degli dei” di Marino Bartoletti e“La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario” di Biagio Maimone

New York, 24 settembre 2024 – Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo, e Biagio Maimone, giornalista e comunicatore, presenteranno, martedi’ 15 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nella Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, a Park Avenue, i loro libri inseriti nel programma delle iniziative per l’edizione 2024 della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, il cui tema è “La cultura della bellezza“.

Biagio Maimone, alle ore 17.30, presenterà il libro intitolato “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario” che si prefigge l’intento di porre in luce la necessità non più rimandabile di rivedere l’uso del linguaggio e, più precisamente,

della parola. Biagio Maimone prende atto del fatto che spesso i mass media, i social ancora di più, veicolano messaggi i cui contenuti sono pervasi

dalla violenza e dall’odio sociale, dall’intento di screditare e porre sul rogo chi ritengono essere un avversario. Constata l’emergere di una subcultura della comunicazione che rischia di impoverire sempre più la relazione umana, in quanto i messaggi che essa veicola sono diseducativi.

Per tale motivo sostiene vigorosamente che dalla parola debba scaturire la pedagogia della vita e non del conflitto, per dirigersi oltre il pensiero superficiale tanto diffuso, incapace di analisi approfondite, le quali consentono lo svelamento dei significati più profondi ed autentici insiti nelle trame vitali della società.

Marino Bartoletti, alle ore 18.30, presenterà “La Partita degli dei”, un racconto originale e appassionante, per chiunque voglia trascorrere qualche serata vivendo le emozioni che solo i più grandi campioni del calcio di tutti i tempi possono regalare.

Il racconto è scritto dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.

«Stava per cominciare la più incredibile, fantasmagorica, eccezionale, diciamo pure paradisiaca partita di calcio che mente umana (e forse anche divina) avrebbe mai potuto concepire. In campo – e che campo! – tutti i più grandi campioni della storia: almeno quelli presenti nel Luogo!»

Immaginate una “Partita degli dei”, in uno “stadio” straordinario, con spettatori straordinari (soprattutto uno) e con giocatori straordinari.

Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà?