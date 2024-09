“Ancora una volta da parte dell’opposizione si innesca una polemica inutile, fine a sé stessa, e, soprattutto, incapace di inquadrare il problema.

L’increscioso episodio avvenuto nel fine settimana all’aeroporto di Birgi, con alcuni passeggeri lasciati a terra da Ryanair e costretti a dormire all’interno dell’aeroporto, infatti non è certamente qualcosa che attiene alle competenze della Regione né in termini di indirizzo né, tantomeno, in termini gestionali.

Sarebbe una cosa fin troppo evidente ed ovvia, se non per una opposizione miope, incapace di esprimere alcuna cultura dell’amministrazione e di governo.

Nello specifico poi, l’onorevole Safina sembra ignorare del tutto l’intervento finanziario regionale, per circa 4 milioni, a sostegno dell’aumento di capitale di Airgest, già deliberato dal CdA col parere favorevole del Collegio sindacale.

E, più in generale, Safina sembra ignorare il lavoro fatto dal governo Schifani sul fronte del trasporto aereo verso e dalla Sicilia, sia per quanto riguarda il caro voli, sia per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali su tutti i quattro scali siciliani da Comiso a Trapani, per il loro rilancio e potenziamento come elementi cardinali dello sviluppo economico della Sicilia.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, commentando le dichiarazioni del deputato del PD Dario Safina sullo scalo Trapanese.