Ultimi giorni per iscriversi alla nona edizione di Rome Art Week:chiusura il 30 settembre

Non perdere l’occasione di partecipare all’evento più atteso dell’arte contemporanea a Roma e di entrare nel Rome Art Directory, la nuova guida per il mondo dell’arte nella Capitale!

Roma, 19 settembre 2024 – Sta per chiudersi la finestra per partecipare alla nona edizione di Rome Art Week (RAW), il grande evento che dal 21 al 26 ottobre 2024 trasformerà Roma nella capitale dell’arte contemporanea. Le iscrizioni, gratuite, saranno aperte fino al 30 settembre. Ma quest’anno c’è una novità assoluta: tutti i partecipanti saranno automaticamente inseriti nella Rome Art Directory, il nuovo spin-off di RAW!Rome Art Week è l’appuntamento imperdibile per artisti, curatori, gallerie, fondazioni e istituzioni culturali che vogliono lasciare il segno sulla scena artistica contemporanea romana. Dal 2016, questa manifestazione coinvolge l’intera città, portando in scena una vasta gamma di eventi – mostre, open studio, performance, talk e appuntamenti virtuali – e offrendo al pubblico un’esperienza unica e completamente gratuita.Quest’anno, grazie alla Rome Art Directory, i partecipanti godranno di una visibilità ancora maggiore. Nasce come una guida completa e omogenea che raccoglie e rende accessibili al grande pubblico tutti i profili delle strutture e dei professionisti del settore arte contemporanea a Roma.A sottolineare l’importanza di questa novità, Massimiliano Padovan Di Benedetto, ideatore e coordinatore di Rome Art Week fin dalla sua prima edizione: “La Rome Art Directory nasce dalla consapevolezza del prezioso patrimonio informativo accumulato negli anni da RAW, che ha raccolto migliaia di profili di istituzioni, fondazioni, gallerie, associazioni, spazi polivalenti, artisti e curatori. Con l’obiettivo di rendere questi dati accessibili al grande pubblico, Rome Art Directory si presenta come la prima guida completa e omogenea degli operatori nel settore dell’arte contemporanea a Roma”, ha dichiarato.La scorsa edizione di Rome Art Week ha registrato numeri eccezionali: 809 partecipanti, tra cui 219 gallerie e istituzioni, 529 artisti e 61 curatori, che hanno dato vita a ben 478 appuntamenti tra eventi, esposizioni e open studio.Chi desidera essere parte di questo vivace panorama culturale può ancora iscriversi compilando il modulo disponibile al link: https://romeartweek.com/it/iscrizione/