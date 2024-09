[Sicilia] Forza Italia Giovani. Caruso “Da raduno nazionale fresca energia e nuove idee”

“Dal raduno nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, “Azzurra libertà”, viene una ventata di fresca energia e positività, che all’interno del nostro partito trovano ampi spazi di rappresentanza e di espressione.

Credo che in pochi partiti i giovani abbiano spazi di discussione e possibilità di partecipazione attiva come dentro Forza Italia, sempre più radicata e sempre più presente, anche in termini di rappresentanza istituzionale, nella popolazione under 35.

A questo straordinario movimento contribuisce in modo significativo la Sicilia, che non a caso è presente a Bellaria con oltre 100 rappresentanti.

È un segno del fatto che la politica del fare concreto, tanto apprezzata dai più giovani e di cui il nostro partito è emblema fin dai tempi di Silvio Berlusconi, nella nostra regione, col governo Schifani e in tante amministrazioni locali, è sempre più riconosciuta ed apprezzata.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, oggi presente a Bellaria per prendere parte al raduno nazionale dei giovani del partito