VILLA DEL SOLE: LO STATO CONCESSE L’AREA CONFERMANDO LA DESTINAZIONE A VERDE PUBBLICO

di Paolo Cilona e Diego Romeo

A ciascuno il suo direbbe Pirandello. E così nella terra dei paradossi cominciano a farsi strada degli interrogativi in ordine alla destinazione d’uso dell’area sulla quale insisteva la Caserma Francesco Crispi. A quanto pare come ricorda bene l’ex İntendente di Finanza Avv. Gaetano Allotta per avere curato, come testimone, l’atto di trasferimento dell’area a favore del Comune di Agrigento regolarmente sottoscritto dal sindaco, notaio Marsala, in data 30 novembre 1967 e sottoscritto dall’Intendente Palascino. Ufficiale rogante dell’atto l’avv. Giacalone. Come ben ricordano l’avv. Gaetano Allotta allora vice İntendente del dott. Palascino e il dott. Minacori alto funzionario in pensione dell’İntendenza di Finanza, l’area trasferita aveva una precisa destinazione, quella di essere utilizzata a verde pubblico creando una villa comunale. Una condizione esemplare sul piano della destinazione d’uso del terreno trasferito al comune di Agrigento. İnfatti, in data 4 luglio 1968 con un finanziamento di 31 milioni vennero appaltati i lavori. La nuova villa comunale venne consegnata alla città il 5 agosto 1973. İl 13 settembre dello stesso anno la Giunta municipale deliberò di chiamarla Villa del Sole. La domanda che molti agrigentini oggi si pongono è quella se il grandissimo asilo poteva sorgere su una area destinata a Villa. E oggi lo Stato può avvalersi della norma per ritornare in possesso dell’area? E in tal caso che fine faranno i lavori in corso? Per sciogliere ogni interrogativo occorre rileggere attentamente l’atto sottoscritto dal rappresentante del Comune (notaio Marsala) e dell’İntendenza di Finanza. Staremo a vedere Intanto occorre sapere se i 16 consiglieri comunali . fossero a conoscenza della destinazione di uso dell’area… Tra l’altro l’enormità del fabbricato oggi in fase di ultimazione non è al servizio della villa ma a tutti gli effetti si tratta di edilizia scolastica.. Un’ultima domanda: come mai il presidente della Regione Schifani non ha dato ancora un riscontro alla interrogazione parlamentare sulla vicenda “Villa del Sole” di “Sud chiama Nord” ? Siamo sempre al “gioco delle parti”? A questo punto ritorna alla mente quanto dichiarato da Michele Martuscelli subito dopo la frana del 1966: “İn Agrigento gli uomini hanno pervicacemente errato”.