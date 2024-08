AGRIGENTO VISTA DA CARDINALI, PREFETTI, QUESTORI E PROCURATORI 

di Diego Romeo

Ma quanto siamo decaduti, logorati e assetati!!. Eppure ci furono anni

nella Prima Repubblica (continuamente a rischio di essere rimpianta) in cui

l’Agrigento democristiana tenne buoni rapporti con l’Ungheria e la Cecoslovacchia

del 1967. L’autore fu Enzo Lauretta che proprio in quegli anni diede vita al

Convegno di Studi pirandelliani che oggi viene costretto a trasferirsi a Palermo da

amministrazioni comunali (da Zambuto a Firetto a Miccichè) che non sono riuscite a

dargli quel necessario sostegno e a capirne l’importanza. Lauretta oltre a portare ad

Agrigento critici e letterati di varie nazioni, instaurò con questi due paesi dell’est uno

scambio culturale e teatrale per quel tempo di assoluta novità. E così accadde che il

piccolo Teatro Pirandelliano (con gli attori Pino Cirami, Giulio Cristallini, Pippo

Montalbano e Giovanni Russo Archeoli) si recò in Cecoslovacchia per rappresentare

“La Giara” di Pirandello nella città di Svitavi a nord di Praga mentre in estate una

compagnia teatrale di Svitavi venne ad Agrigento a rappresentare in cecoslovacco

“La Giara”. Sempre in quegli anni il teatro nazionale ungherese fu ospite di

Agrigento mettendo in scena, in lingua ungherese, al “supercinema” Il berretto a

sonagli con alcuni dei più grandi attori magiari. Spettacolo che qualche sera dopo fu

ospitato dal Massimo di Palermo con la presenza dell’ambasciatore ungherese e

rappresentanti delle istituzioni regionali. Oggi cosa ha da dire la città designata a

capitale della cultura 2025?. Cosa ha da dire in maniera ecumenica e non separatista,

un sindaco designato nel corso di una sconcertante manifestazione al Teatro

Pirandello, primo cittadino dell’Isola Ferdinadea che sta sommersa a poco più di dieci

metri di fronte la costa saccense? Anche su un giornale di Pesaro, capitale della

cultura 2024, è stato avvertito il serio imbarazzo di Agrigento, capitale nel 2025. Una

designazione che appare una condanna per una città mummificata in un “tool

temporale” che inizia col primo referendum costituzionale dove Agrigento votò

monarchia e non repubblica per approdare a due anni fa allorchè in piena campagna

elettorale il candidato Lillo Pisano di FDI (sorpreso ad inneggiare a Hitler in un post

giovanile) fu sospeso dal partito e però fu votato unanimemente dagli agrigentini che

lo elessero in Parlamento. In anni recenti le istituzioni hanno fatto sentire la loro

voce, quella del Cardinale Montenegro che in una omelia definì la nostra città “fiore

appassito dai petali calpestati”, pochi mesi fa la relazione del prefetto Cocciufa

avvertiva “non sempre all’altezza dei complessi compiti e con apparati

amministrativi caratterizzati da carenze di professionalità” e con una cittadinanza,

che non offre modelli positivi di reazione a gravi fenomeni. La povertà culturale, non

disgiunta da quella economica, determina una situazione di arretratezza nella quale

continuano a proliferare le regole dettate dalla criminalità organizzata”. Le fece eco

il cartello sociale agrigentino:” Le sue considerazioni sposiamo totalmente nel merito

e nel metodo. Auspichiamo che su questo quadro tristemente fosco si possa avere una

forte reazione dell’opinione pubblica per non lasciare sole le forze dell’ordine e la

magistratura a contrastare le strategie della mafia e della criminalità organizzata. In

questo senso auspichiamo altresì che la politica buona dia il suo contributo alla

causa recuperando anche la dimensione pedagogica nel suo impegno quotidiano”.

Buon ultimo il procuratore Patronaggio, oggi a Cagliari, che indicava Agrigento

afflitta da tre gravi virus. A ben guardare—scriveva il Procuratore– questi eclatanti

fatti di sangue nascondono tre virus, ormai endemici, nella società agrigentina:

l’ignoranza, l’arretratezza culturale e la mancanza di una robusta rete sociale

accogliente e solidale . Partendo proprio dall’ ultimo di questi tre virus, va osservato

che quando una comunità riconosce se stessa e condivide i propri valori, si adopera

affinché nessuno dei suoi membri resti indietro ed isolato, difficilmente si

verificheranno sorprendenti episodi violenti, proprio perché la comunità conosce i

suoi membri e ne riconosce criticità e bisogni. I due virus gemelli della ignoranza e

della arretratezza culturale di non indifferenti strati della popolazione agrigentina,

generano infine altri episodi di inaccettabile violenza. Appare infatti incredibile che

in questa provincia debbano ancora scoppiare risse per uno sguardo di troppo ad

una donna, che sgarbi lievi provochino faide familiari infinite, che questioni di

interesse, risolvibili davanti al più modesto dei giudice di pace, inneschino scoppi di

violenza inaudita. Ignoranza e sfiducia verso le pubbliche autorità – ad onor del

vero sempre più attrezzate e all’altezza dei compiti loro devoluti – e sulla loro

capacità di prevenire e risolvere conflitti familiari e sociali, rendono ancora più

scivoloso ed inaffidabile il terreno della conciliazione e della auspicata giustizia

riparativa. L’incapacità della scuola, e della cultura in senso lato, a raggiungere gli

strati più marginali della società agrigentina ha fatto sì che ancora oggi in una

società moderna, aperta, ipertecnologica e sempre più connessa, si ragioni con la

stessa logica ottocentesca dell’onore e della “roba”. Pur non disconoscendo che

all’interno della società agrigentina si annoverano intelligenze fini ed eccellenze,

esperienze associazionistiche esaltanti e slanci solidaristici commoventi, resta il

triste dato in commento dei numerosi fatti di sangue per i quali una spiegazione ed

una soluzione deve pur doverosamente tentarsi”. Da queste valutazioni non ne esce

indenne perfino la periferia marina di san Leone. “A mia figlia consiglierei di non

metterci piede a san Leone”- rivelò in una intervista il questore Ricifari che comprese

molto bene l’ambiente agrigentino e che fu trasferito dopo appena otto mesi di

residenza.. Questa filiera di analisi istituzionale non scosse più di tanto Agrigento e

continua a non scuoterla anche oggi. Tutto è scivolato via come gocce d’acqua su

impermeabile. Con questo retroterra (che a Pesaro conoscono benissimo oltre a

Vittorio Sgarbi che tifava Orvieto) cosa dovremmo dire nel 2025 al mondo

globalizzato, oltre alla retorica dei templi e di Pirandello? Eppure qualcosa ancora potremmo fare perché c’è uno scrittore nostrano reo confesso di non aver letto un libro(sic) che surclassa queste analisi e continua ad additare come detrattori sociali quanti denunciano inadempienze e lacune amministrative senza chiedersi se siano detrattori sociali i rappresentanti dello Stato con le loro dichiarazioni che abbiamo ricordato. Sarà mai il solito complotto demo-pluto-massonico? E comunque bisogna dirla al New York Time questa discrasia della libertà di espressione che nel nostro piccolo diventa un fenomeno socioculturale da esporre alle visite dei turisti. Con un modico tiket.